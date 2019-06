“No merece ser presidente”: jefe del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles reitera su compromiso con los inmigrantes

“Estoy con los inmigrantes”

Villanueva se apoya en la redes sociales para comunicarse directamente con la comunidad y tras las recientes amenazas de redadas que el presidente Trump lanzó desde su cuenta de Twitter, el jefe del condado reforzó su mensaje de solidaridad. “Estoy con los inmigrantes” , dijo Villanueva a Yarel Ramos durante su entrevista. “Sigo e insisto que es la postura correcta” , explicando que es muy triste que el presidente de Estados Unidos use las redes sociales para establecer el miedo en la comunidad inmigrante solo por su beneficio político.

En cuanto a Donald Trump, el jefe de los alguaciles del condado opinó que "no merece ser presidente”. Basado en sus experiencia como alguacil, con 30 años de carrera, un operativo policial no se anuncia por anticipado. Explicando con esto que la estrategia del presidente con sus amenazas sobre socialmedia fue una acción irresponsable ya que no solo genera tensión entre la comunidad, sino que además pone en peligro a las personas que van hacer el trabajo, refiriéndose a los agentes de ICE.