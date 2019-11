“No es solo el día para la carne asada o para no ir a la escuela”: angelino habla sobre el Día de los Veteranos

La ciudad de Los Ángeles se une a la gran fiesta nacional en honor a los veteranos con un gran festival, en el Forum de Los Ángeles. La celebración más grande de la ciudad se realizará este lunes desde las 9 am y hasta las 3 pm.

" Aquellos que sirven no lo hacen por la gloria, o poder, o riqueza, sino por la libertad, y que el simple reconocimiento de servicio bien realizado - un sincero gracias - es más importante para la mayoría de los veteranos que cualquier otro tipo de recompensa ", se lee en el portal oficial del Departamento de Asuntos de Veteranos de EEUU.

Sin embargo, la realidad de muchos héroes anónimos en la metrópoli de la costa oeste del país trasciende en las calles de la ciudad, sin casa, trabajo o asistencia médica en algunos casos. Para ellos es vital un apoyo permanente y no un solo día de celebración.



“Para mí con que se acuerden, no es no más un día para festejar, si no que hubo gente que dió su vida para que otros pudieran ser libres, es una buena manera de reconocer nuestro sacrificio”, dijo Luciano Aguilar, veterano de la Fuerza Aérea de EEUU.