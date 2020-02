Niño regresa a casa tras haber sido detenido por ICE durante la cita migratoria de su tía

Once días de desesperación vivió un inmigrante de Guatemala cuando, según contó a Univision 34 Los Ángeles , oficiales de inmigración se llevaron a su hijo Tyler, de 4 años de edad, cuando acompañaba a su tía Vilma y a la hija de ella, Thaily Nahomi, de 8 años, a una cita en el edificio de inmigración de Los Ángeles .

“Me siento angustiado, no sé si él se ha enfermado por mi ausencia, si pregunta por mí, o si está llorando” , aseguró Juan Manolo Lara, padre del menor detenido cuando aún no sabía dónde lo habían ubicado.

El menor había sido transferido por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía (ICE por sus siglas en inglés) a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y de allí había sido llevado al refugio Nuevo Amanecer del Este de Los Ángeles, donde se encuentran otros menores no acompañados.

"Ya no me dio miedo", dijo este viernes el pequeño Tyler cuando finalmente logró abrazar a su padre después de haber permanecido más de una semana un refugio para menores no acompañados de Los Ángeles.