Detienen a mujer que no sabía que tenía orden de deportación durante cita migratoria de asilo político

“Me siento angustiado, no sé si él se ha enfermado por mi ausencia, si pregunta por mí, o si está llorando” , asegura el padre del menor detenido.

La hermana estaba en el lugar tratando de resolver un caso de asilo político. “Ella me llamó que viniera por el niño, pero al llegar averigüé y no fui hasta el piso 7 porque me enteré que yo también tenía una orden de deportación”, cuenta angustiado el padre del menor.