Mujer hispana con trastorno bipolar termina en la cárcel y no en un centro psiquiátrico

El pasado domingo, fue uno de esos días en los que su esposo debió pedir ayuda. Esta sería la sexta vez que lo hace. Sin embargo, fue la primera vez que la vieron sometida de una forma diferente, esposada, y además la vieron partir a una cárcel y no a un centro de atención psiquiátrica.

El reporte policial por parte de los Nava fue registrado el 27 de marzo y hasa el momento no hay pronunciamiento de la policía de San Bernardino en torno al caso.

“Es algo que uno no puede controlar, es un imbalance químico en el cerebro que uno controla a través de medicamentos”, dijo el psicólogo George Jesús Meza. Quién además aseguró que los pacientes con dichos transtornos, no reconocen su diagnóstico y en la mayoría de los casos las crisis son provocadas por no tomar los tratamientos con rigurosidad.