“Los números son muy altos”: Distrito escolar de Los Ángeles no recibirá estudiantes hasta que bajen los casos de coronavirus

LOS ÁNGELES, California - El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Austin Beutner anunció este lunes que las escuelas de su distrito no recibirán a sus estudiantes hasta que los niveles de contagios de coronavirus sean muy bajos, pese a los retos de la educación a distancia.

Según Beutner, las clases presenciales en el distrito no iniciaran antes del 1 de noviembre, fecha que también fue recomendada por los funcionarios de salud del condado debido a la situación de la pandemia a nivel local.

Demanda contra el segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos

En el documento de 45 páginas se señala que el distrito escolar no consideró la situación socioeconómica de las minorías para que los niños no se atrasen en su formación académica. Así mismo, piden que los maestros regresen a su horario de ocho horas y no de seis horas que ofrecen digitalmente.