El top 10 para comer las mejores hamburguesas en Los Ángeles: lugares famosos e imperdibles

Cuando vayas, tienes que saber dos cosas: no queda en uno de los mejores barrios de la ciudad y debes ir con tiempo pues casi siempre hay colas para ordenar. Su hamburguesa más popular es The Whipper: dos tortitas de carne a la parrilla, cocinadas a la plancha y cubiertas con queso americano derretido. Después (este es el sello de las hamburguesas de Hawkins) las cubren de pastrami y una salchicha partida en dos. Todo esto se complementa con mostaza, cebollas, y pepinillos encurtidos. Sin embargo, no es necesario romper la dieta para disfrutar la comida. Hace poco una usuaria de Yelp, elogió la sazón del lugar diciendo: “Cualquiera que pueda hacer una hamburguesa de pavo con sabor a hamburguesa de res es verdaderamente un establecimiento de hamburguesas bendecido”. Y bien, Hawkins lo es.