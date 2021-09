"Me querían tener como un esclavo": multan a negocio de lavado de carros por abusos laborales

En cuanto a las horas trabajadas, uno de los ex empleados del lugar asegura que " cuando entraba a las ocho (terminaba) a las seis o seis y media", además dijo que por las horas en que cumplía con su labor le pagaban "no más lo que ellos querían". Asimismo, afirmó que cuando "pedía mi día de descanso, me decían, 'no, no". Era como una persona, como que me querían tener como un esclavo".