La nueva herramienta del LAPD para resolver crímenes olvidados

El establecimiento de la Biblioteca del Homicidio ayudará a “aumentar la productividad en casos no resueltos, establecerá un método sistemático de revisión para casos más antiguos, creará una base de datos centralizada para libros de asesinatos y brindará un mejor servicio a las familias y seres queridos de las víctimas”, informó el LAPD.



"Como jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, me he comprometido a trabajar estrechamente con nuestros socios federales para abordar los asesinatos no resueltos y ayudar a cerrar casos para las familias de las víctimas y las comunidades a las que servimos", dijo el jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore.