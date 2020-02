Kobe Bryant ayudaba así a la juventud a lograr sus sueños

Defensor de las personas que luchan contra el cáncer, además de enviar mensajes motivadores a quienes se enfrentan a la enfermedad, recaudó dinero para investigación y gastos médicos. En 2012, formó parte de una retransmisión televisiva que logró más de 81 millones de euros para investigación a través de Stand up to Cancer .

Foundation Family Kobe and Vanessa Bryant

La fundación ha colaborado con diferentes organizaciones para ayudar a los sectores más desfavorecidos de Los Ángeles a través de la educación, la estabilidad financiera y la vivienda. Estas son United Way of Greater Los Angeles, Step Up on Second y el centro para jóvenes sin hogar My Friend’s Place.