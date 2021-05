Podrían despedir a bomberos que tomaron fotos del cuerpo de Kobe Bryant

Tomaron fotos sin autorización

Posteriormente, enviaron las imágenes a un tercer bombero que se encarga de las relaciones con la prensa y después compartió las imágenes con otros miembros del Departamento que no estaban en activo, además de enviarlas a sus esposas y parejas en un evento de premiación en el Hotel Hilton el mismo mes del percance.

Los dos bomberos recibieron cartas “de intención de licencia” en diciembre y el tercero recibió una carta de “intención de suspensión” y hasta este miércoles su estatus no había sido revelado.

¿Tiene futuro la demanda contra los bomberos?

Los abogados del condado de Los Ángeles han argumentado que no hay base legal para la demanda de Vanessa Bryant debido a que las imágenes no se hicieron públicas. La viuda no puede demandar por un “daño hipotético” en caso de que las imágenes se hubieran compartido públicamente, dice el documento del condado.