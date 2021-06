"Aprendí lo que es el trabajo difícil": Hispana se gradúa de la universidad y regresa al campo para agradecer a sus padres

Rocha asegura que sus años en la universidad no fueron fáciles. "Desde que estaba en el primer año de colegio le decía a mi papá que no sabía cómo le iba a hacer porque se me estaba dificultando mucho el estrés, no dormir, y le hablaba a mi papá y decía 'no sé cómo le voy a decir'. Él con su apoyo y sus sacrificios fue lo que me inspiró a regresar".