“Insistir, nunca desistir”: el consejo de Yara Lasanta, la jefa de meteorología de Univision Los Ángeles

“Cuando me dieron la oportunidad de ser w eather anchor me sentí con la responsabilidad de seguir aprendiendo”, comentó Lasanta. “Hago lo que me apasiona y para mí eso es lo más importante en mi carrera. Cada día para mí es un reto y mi interés como profesional es seguir aprendiendo y sobretodo transmitir los conocimiento a esa gente linda que nos ve diariamente en televisión”, agregó.