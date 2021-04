“Lo golpearon para matarlo”: hispano es atacado sin motivo aparente cerca de una tienda en Baldwin Park

"Lo golpearon para matarlo, no para no más asustarlo, lo querían matar", dice su hija Brenda Murillo quien aseguró que el ataque le rompió varias costillas y le tumbaron dientes.

De acuerdo con Brenda, su padre gozaba de una buena salud, pero ahora "es otra persona, él no reconoce muchas cosas, va a estar tomando medicamentos para que no le dé como convulsiones y no sabemos cómo va a quedar".