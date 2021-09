Sin casa ni dinero ni soluciones: vecinos afectados por la explosión de LAPD en Los Ángeles

La moción de la ciudad que busca $5 millones de fondos para ayudar a los afectados no es la única orden de este tipo. Es el segundo anuncio de dinero para ayudar a los afectados del siniestro. Sin embargo, los desplazados insisten que ellos no han recibido ningún dinero. Además, piden evaluaciones a las estructuras dañadas, ya que los daños no son los de una ventana rota o pintura.