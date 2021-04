Excursionista hispano explica cómo sobrevivió tras perderse en el Angeles National Forest

LOS ÁNGELES, California. - René Compeán salió a caminar en las montañas de San Gabriel en el Angeles National Forest el pasado lunes, pero después de caminar en un área que había estado devastada por los incendios del año pasado, perdió su rumbo y se desorientó en los cañones de la zona.

Su última carta para jugar fue enviar un mensaje de texto a un amigo diciéndole que estaba perdido y con una foto del lugar donde se encontraba.

En una entrevista Compeán dijo que "en el tiempo que me di cuenta que ya estaba perdido, traté de buscar refugio subiéndome en el cañón de arriba y encontré unas piedras en una forma cuadrada, y ahí me puse con la mochila, y estaba viendo los leones en el otro lado del cañón y un oso y pensando que ahora no se vengan para acá porque no sabía que hacer si se venían a mi lado".

El hispano pasó 24 horas solo antes de que las autoridades lo localizaran. "No más llevé agua y un breakfast cracker, que me comí ese día cuando estaba caminando, pero cuando estaba en esa área ya no tenía nada de agua ni de comida. No tenía nada por más de 24 horas, y no más me quedé ahí esperando porque escuchaba el helicóptero, pero estaba muy arriba de mí y había mucha niebla y no me podían ver".

Sin embargo asegura que nunca perdió las esperanzas de ser rescatado, "sí pensaba que iba a pasar si no me encontraban el siguiente día, porque ese día que estaba ahí en la tierra escondido, estaba pensando y me puse a pensar en Dios, y pedir que me ayudara, porque no sabía si iba a tener la energía para subir más arriba de la montaña", dijo Compeán.

Después de esta experiencia extrema, el excursionista asegura que "una lección que aprendí es que nunca ir en una caminata que no reconoces, porque lo que pasó es que el Bosque Nacional de Ángeles sufrió un incendio y se quemaron muchos de los letreros, y ahí fue cuando me perdí. Ya cuando reconocí que no estaba en un lugar conocido ya era muy tarde".

Rescate con la ayuda de redes sociales



Los equipos de búsqueda y rescate (SAR) de Departamento de Sheriff del condado de Los Ángeles reportaron que encontraron a René Compeán, un hispano de 45 años, a las 3:45 p.m. de este martes quien pasó la noche en el bosque donde se perdió.

En una publicación en las redes sociales de LASD compartió la última foto que el desaparecido envió a un amigo en la que se logran ver las piernas del hombre con un texto advirtiendo que estaba perdido y que "su teléfono celular estaba muriendo".

Los agentes publicaron la imagen en redes sociales para pedir la ayuda de la comunidad para encontrarlo. "Desafortunadamente, Rene no tenía su "ubicación" activada en su teléfono, por lo que los miembros del equipo no pudieron obtener el código de ubicación de la foto", según el comunicado del LASD.

Una de las personas que vio el mensaje en redes sociales, quien es excursionista y conocedor de la zona, se comunicó con el LASD y "compartió información que conocía sobre el área que se muestra en nuestras publicaciones".

El equipo de rescate "comenzó a buscar en el área de Twin Peaks East y Triplet Rocks donde volaron bajo y cerca de la montaña. A través de la niebla encontraron a Rene a salvo".

Las autoridades agradecieron a la comunidad por la ayuda que se ofreció para encontrar a René, y recordó la importancia de tomar medidas de seguridad a la hora de salir a caminar en zonas desconocidas.

