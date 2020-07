Esto son los últimos detalles sobre la misteriosa desaparición de la actriz Naya Rivera en el lago Piru en Ventura

Video de vigilancia en el lugar muestra que Rivera junto con su hijo eran los únicos ocupantes del bote cuando este se alejó de la orilla. Hasta ahora no hay evidencia de que el hecho haya sido un crimen premeditado , dijo el capitán del sheriff Eric Buschow. "Esto puede ser un caso de ahogamiento", agregó.

Al menos 100 funcionarios del departamento del Sheriff están participando en la misión de búsqueda, de acuerdo con el VCSD. Hasta el momento la operación que ha incluido "helicópteros, tripulaciones de botes, buzos y vehículos aéreos no tripulados registraron el lago" no ha sido exitosa debido a condiciones adversas en el lago que no "permiten una visibilidad de más de un pie de distancia dentro del lago", según el comunicado.