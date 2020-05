Fernando Ayala, el jornalero hispano de 16 años que le canta a los agricultores inmigrantes de California

Trabajar codo a codo con su familia no le ha impedido abrirse paso en la música local y, con ello, en el corazón de muchos inmigrantes que trabajan en el campo. Además de cantar, Fernando compone sus propias canciones y es hábil en la ejecución de la guitarra y el clarinete, pues desde los 13 años se formó en una banda de viento.

“Gracias a la música me puedo yo desahogar, escribir canciones con las que tal vez la gente se pueda identificar”, dijo Fernando.

Su amor por la música nació en el campo

“En el campo se acostumbra a llevar las bocinitas y cada quien tiene su musiquita y me fui relacionando con esa música”, dijo Fernando.

“La vida de una persona en el campo no es nada fácil, los ingresos no son altos, así que yo tomé esa decisión de ayudar a la familia, para salir adelante, para mejorar y progresar”, dijo Fernando.

“Y la cosa que más me da conmueve, que me da mucha tristeza, es que yo no disfruté mucho con ellos”.