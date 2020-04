El "mordisco a la tortilla" que causó revuelo cuando se lo dijeron a un hispano que preguntaba por el covid-19

Esta no es la primera vez que Vander Poel está involucrado en una controversia con los políticos latinos. "He sido el alcalde de la única ciudad de su distrito durante 483 días y todavía se niega a reunirse conmigo .Dice mucho de él,” escribió en su Facebook el alcalde de Tulare, José Sigala , quien dijo haberle pedido una reunión varias veces.

¿Cuál fue la reacción?

“El comentario de ‘mordida a la tortilla’ redujo al supervisor Eddie Valero a un estereotipo mientras ignoraba sus habilidades, talentos y carácter. Vander Poel necesita disculparse formalmente con la comunidad del condado de Tulare,” dijo un editorial del The Fresno Bee .

"Soy del condado de Tulare. Es un poco personal,”, dijo Soria. “No se trata sólo de Eddie. Se trata de una comunidad que es 65% latino. No es sólo un dicho. Fue creado intencionalmente de esa manera para burlarse de sus antecedentes, qué es hispano".

¿Cómo se disculpó?

"Soy consciente de que lo que dije hoy no era apropiado. Una vez que me llamaron la atención, me comuniqué con Eddie y le pedi disculpas", dijo Vander Poel en una declaración por correo electrónico.