El "señor violación, tortura y asesinato", el agresor sexual de niños se muda por quinta vez en California

A pesar de que "los psicólogos han testificado a lo largo de los años que Smith representa un peligro inminente", el hospital estatal "no renovó la suspensión del WIC 5300 contra Smith, lo que permitió que expirara el sábado 11 de julio de 2020", según el comunicado. Adicionalmente, Smith no está bajo ninguna forma de libertad condicional y ya no está obligado a registrarse como delincuente sexual, lo que significa que puede moverse libremente.