El condado de Los Ángeles supera las 16,000 muertes por coronavirus

"No podemos estar en camino a la recuperación a menos que sigamos las reglas, y todos los negocios tienen que proteger sus empleados. No hay atajos, no pueden quitarse la mascarilla en el comedor, y tener una conversación con otros, no abrazarse, eso no funciona. Estamos reabriendo porque las cifras finalmente están bajando, pero si no siguen reduciéndose tenemos que cerrar los negocios", dijo Ferrer.