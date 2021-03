Conoce a Diana Trujillo, la hispana directora de una misión espacial a Marte de la NASA

Diana aprovechó todas las posibilidades que se presentaron en su proceso educativo en diversos espacios aunque no tenía muchos modelos de mujeres latinas trabajando en un lugar como la NASA. "He tenido la oportunidad y esa belleza que la vida me dio de poder demostrar a otras niñas latinas y a otras mujeres latinas que no se pueden dar por vencidas y que podemos hacer lo que tenemos en mente", dijo Diana sobre los logros que ha alcanzado.