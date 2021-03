Hispano pesaba 400 libras y tras sobrevivir al coronavirus prometió que cambiaría su estilo de vida

Sin embargo, después de un momento difícil en su vida perdió el interés por el ejercicio físico y comenzó a ganar peso. Su trabajo en el gimnasio se había convertido en su pasión pero “cuando pedí el puesto de manager general, no me lo quisieron dar y eso me dolió mucho y poco a poco perdí los ánimos de seguir viviendo y de tener una meta en la mente”.