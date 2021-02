"De mi cuenta sacaron mil dólares": denuncian problemas relacionados con beneficios de desempleo en California

"Tuve un año para resolver el problema con el departamento de desempleo y ahora que me empiezan a depositar pasa esto", dijo Rodríguez sobre su frustración por no recibir sus beneficios y más adelante, ser supuesta víctima de fraude.

Cuando recibió dinero del EDD fue a poner gasolina a su carro y después el balance de su cuenta desapareció misteriosamente. "Ayer me di cuenta que de mi cuenta me habían sacado mil dólares, que yo no los saqué", dijo Rodríguez.