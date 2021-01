Congelan pago de desempleo de miles de tarjetas de débito en California por sospecha de fraudes

¿Qué deben hacer los afectados?

Las personas afectadas tendrán que comprobar su identidad antes de seguir recibiendo dichos pagos. Sin embargo, esto podría representar dificultades para las personas que recibieron las tarjetas de forma legítima y que no podrán usar su dinero para cumplir con sus responsabilidades económicas.

Para las personas que no pueden acceder a los fondos de su tarjeta de débito EDD y no han recibido ningún mensaje del EDD, es probable que Bank of America haya congelado la tarjeta debido a una sospecha de fraude. En estos casos, "se aconseja a los reclamantes que se comuniquen con el Banco de América al número que figura en el reverso de su tarjeta 1.866.692.9374", informó el EDD.