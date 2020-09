De los bares a la calle: Emprendedores hispanos transforman la necesidad en esperanza para indocumentados en tiempos de coronavirus

Ubicado en el área de Boyle Heights , un vecindario predominantemente hispano de Los Ángeles , ‘No Us Without You’ es en un centro de distribución de alimentos, donde se reciben y se ofrecen donaciones completamente gratis para trabajadores de bares y restaurantes indocumentados que lo necesiten.

Todos aquellos que quieran ayudar o pedir ayuda pueden registrarse aquí ‘Not Us Without You’.