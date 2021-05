Crédito tributario por hijos: vocera del IRS aclara qué pasará con los pagos de quienes no presentaron sus impuestos del 2020

LOS ÁNGELES, California. - A partir del próximo 15 de julio, unas 39 millones de familias elegibles en EEUU comenzarán a recibir el pago del crédito tributario por hijos . La principal condición para recibir el beneficio es la declaración de impuestos, sin embargo, en California muchos no pudieron declarar, por lo que una vocera del IRS explica las alternativas.

¿Qué pasa con aquellos padres que no declararon impuestos?

“Si el IRS accede la cuenta y si no ve declaraciones del 2020 entonces va a tomar la información del 2019”, aclaró Márquez para la audiencia de Univision34 .

¿Cómo asegurar el pago del crédito tributario por hijos?

“ No tienen que hacer nada adicional a la declaración de impuestos ”, insistió la representante del IRS. Esto es sumamente importante para que las familias no caigan presa de estafadores que prometan alguna gestión adicional para recibir el pago que por derecho le corresponde a las personas que declaran impuestos y tienen dependientes menores de 17 años.

¿Qué se pagará a partir del 15 de julio?

“Si una familia tiene dos hijos menores de 6 años, usted va a calificar para $7,200 y el IRS le va a adelantar la mitad de ese monto, $ 3,600”, dijo la vocera explicando que el monto no se pagará en un solo pago sino en cuotas mensuales.

¿Los inmigrantes que declaran impuestos con ITIN lo reciben?

¿Qué deben hacer los padres indocumentados?

"El crédito tributario por hijos, son los $3,000 o $3,600 dependiendo la edad del hijo, no hay ningún problema, los recibe, pero el papá o la mamá o con un número de ITIN válido, eso es crítico" , dijo Carlos Guamán, asesor financiero en California.

El experto dijo además que " aunque no ganen mucho dinero, les recomiendo que mejor prepare los impuestos formalmente, con su ITIN renovado, con su ITN activo, porque como mucha gente no ha hecho impuestos su ITIN no está vigente".