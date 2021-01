Corte Suprema de California rechaza una demanda que buscaba el regreso a clases presenciales en LAUSD

La decisión de la corte deja al LAUSD sin poder reabrir sus salones en un momento que muchas familias estaban dispuestas a que sus hijos regresaran a tomar clases cerca de sus maestros . "Si me dieran la opción, y yo ya hablé con mis hijos, ellos desean regresar a la escuela. Yo lo único que pido al distrito es que les dé prioridad", dijo Teresa Rodríguez, madre de estudiante.

Sin embargo, otros padres de familia aplauden la decisión de la corte, pues aseguran que el riesgo de contagios es más impactante que lo que pueda dejar de aprender un niño. "No tengo la seguridad de que no voy a regresar enferma después de haber contraído el covid-19", dijo Lissett Garduño, activista de "Reclaim our Schools LA".