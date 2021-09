Los niños ahora representan uno de cada cuatro nuevos casos de covid-19 en Los Ángeles, esto dicen los expertos

“ No me sorprenden”, dijo Simon refiriéndose a la cantidad de niños contagiados, debido a que entre los menores elegibles para vacunarse entre 12 y 17 años, solo dos terceras parte se han puesto la primera dosis de la vacuna por lo que recomienda tomar en consideración el impacto que esto puede estar teniendo entre la población que aún no puede recibir la inyección.