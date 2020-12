¿Qué tan eficaces son las vacunas contra el covid-19? Hay dudas tras contagio de enfermero en California

Franco le recuerda a la comunidad que las vacunas ahora disponibles fueron aprobadas para uso de emergencia. En otras palabras, indica que durante los estudios clínicos se analizó la efectividad y seguridad de la vacuna, pero no qué tanto una persona vacunada puede seguir propagando el virus a otros, es decir, “la vacuna te va a proteger a ti de que no te enfermes por el virus, pero aún no se sabe si esa vacuna previene que tú distribuyas el virus en la comunidad. Tú no te vas a enfermar, pero puede que todavía lo infectes”. Enfatiza Franco por lo que recomienda que una vez que una persona esté vacunada, aún deben usar la mascarilla para así proteger a aquellas personas que no han recibido la dosis.