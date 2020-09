Concejo de Los Ángeles aprueba un fondo de emergencia de $10 millones para evitar desalojos

El fondo busca proteger legalmente a inquilinos que podrían enfrentar batallas legales para permanecer en sus casas luego de que una nueva moratoria estatal de desalojos extendiera la protección para inquilinos por cinco meses. Sin embargo, la ley no los protege de ser desalojados en el futuro .

De hecho, la Legislatura de California aprobó este lunes la extensión de protecciones de desalojo para los inquilinos a través de la ley AB 3088 , la cual fue firmada por el gobernador Gavin Newsom. Bajo esta ley se prohíben los desalojos por no pagar la renta entre marzo y agosto del 2020 .

Un posible tsunami de desalojos

A pesar de que la ley ofrece un alivio para evitar desalojos inminentes, varios arrendatarios dicen que la ley AB 3088 no los protege en su totalidad y que, por el contrario, les da vía libre a los caseros para efectuar desalojos en el futuro.

De hecho, incluso con la moratoria de desalojos previa, una familia de ocho miembros fue desalojada y ahora deben vivir en un hotel con dos camas. "Después de que pasó lo de la pandemia mi esposo ya no estaba trabajando", dice Verónica García, quien busca una mejor solución de vivienda para ofrecer a sus seis hijos. "Tengo miedo, no sé que va a pasar. A veces me desespero", agrega García.