Se registran más de 6,100 casos de coronavirus en un día en Los Ángeles y no descartan nuevas restricciones

"Desafortunadamente, con incrementos tan grandes en el número de casos, no estamos seguros de que estos números disminuyan esta semana" , dijo Barbara Ferrer, directora de Salud Pública del condado, durante el reporte diario de contagios.

Sistema de salud en Riesgo

Así mismo, en las últimas semanas el promedio de casos diarios aumentó en un 108% en comparación con el aumento registrado en verano, cuando los casos diarios aumentaron en un 43%. Salud Pública no confía en que los números disminuyan esta semana, ya que los indicadores de casos reflejan las acciones que el colectivo tomó hace un par de semanas entre celebraciones y protestas .

Tanto el condado como la ciudad de Los Ángeles ya se preparan para posibles contingencias de salud y no se descarta la activación de hospitales de campaña y reactivación de megacentros de confinamiento para personas que no tengan espacios para aislarse durante y después de los tratamientos de coronavirus.

Nuevas órdenes de quedarse en casa

La funciona recalca que “las empresas han hecho increíbles sacrificios para alinearse con los protocolos de seguridad y permanecer abiertas a fin de pagar sus facturas y alimentar a sus familias ... Hemos recorrido un largo camino para apoyar a los trabajadores y residentes que luchan por mantenerse a flote y no deberían retroceder en el progreso que hemos hecho".

"El aumento de los casos no se debe a la reapertura de empresas, sino a las grandes reuniones en las que la gente no lleva máscaras", añadió Barger. "No somos impotentes para frenar la propagación del covid-19 y podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestros vecinos manteniendo el distanciamiento físico y usando cubiertas faciales".