¿Cómo recuperar la custodia de tus hijos? Este manual te ayudará a entender los pasos que debes seguir

"No trabajaba por venir a corte", dijo Patricia Sánchez una madre que recuperó a su hijo, y agregó que otros factores también influyen incluso "el dinero, que si uno no trae para desayunar porque a veces es todo el día acá".

De acuerdo con este manual los padres tienen derecho a:

• Tener un abogado. Si no tiene recursos para contratar su propio abogado, el juez le dará uno.

• Asistir y participar en todas las audiencias de la corte relacionadas con sus hijos, a menos que haya perdido sus derechos de paternidad.

• Entender lo que está ocurriendo en la corte. Habrá muchas cosas que no comprenderá. Pídale a su abogado que se las explique. Esto es muy importante, así que siga preguntando hasta que entienda.

• Debe tener un intérprete. Si habla un idioma que no es inglés y no comprende lo que está ocurriendo en la corte, pídale al juez un intérprete y dígale a su abogado que necesita uno.

• Saber lo que tiene que hacer para conseguir que su hijo vuelva a su casa, y a obtener ayuda para ello.