Centros de refugio para personas evacuadas por incendio Saddleridge en Sylmar

Evacuaciones obligatorias

Centros de refugio

Mil bomberos se encuentran en la escena luchando contra las llamas que ahora han consumido 4,700 acres. Hasta el momento no han logrado controlarlo.

El LAFD además informó que "no hay cambios en las zonas de evacuación en este momento (aproximadamente 12,700 hogares afectados). Un bombero sufrió una lesión ocular menor. Los bomberos han ayudado a aproximadamente 100 residentes que requieren ayuda para evacuar de manera segura". Además informaron que "tanto Mason Park como los centros de evacuación de Granada Hills y FULL ya no aceptan nuevos residentes. El centro Sylmar Rec permanece ABIERTO. Un NUEVO centro de evacuación ahora está abierto en el Centro de Recreación Northridge".