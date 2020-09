Buscan dar 600 dólares de ayuda alimentaria a miles de personas a través de proyecto de ley en California

El proyecto fue aprobado por la Asamblea y el Senado de California, ahora debe ser firmado por el gobernador de California , Gavin Newsom, para convertirse en ley estatal. "Serían $600 por adulto, no importa sin son documentados o son indocumentados", aseguró el asambleísta Santiago.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo que este proyecto de ley "ayudará a millones de personas que no deberían tener que pasar sin comer".

Falta de alimentos

"Venimos cada ocho días pues porque sin trabajo pues no hay dinero, y sin dinero no hay comida. Entonces está bien que la ciudad nos ayude un poquito", asegura una hispana que no tiene el dinero suficiente para suplir las necesidades alimentarias de su familia.