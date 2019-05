Buscan a los sospechosos de provocar el accidente en el que murió una joven madre de Los Ángeles

Bethany, madre de una niña de 6 años, murió cuando el auto en el que se desplazaban fue impactado por un vehículo a exceso de velocidad que no respetó una señal de tránsito.

“Estamos muy devastados con lo que pasó y pues me da mucha tristeza que esto está pasando y yo estoy muy muy enojado, la verdad. Todos estamos enojados, muy tristes y mi hermana está sufriendo mucho y la familia está sufriendo muchísimo”, comentó Martín Holguín, tío de la víctima.

Después del choque, Brenda Taylor, vecina de Bethany intentó ayudarla, pero no pudo. "Tomó dos respiros y después dijo :'Help me', asegura.