Biden firma paquete de estímulo económico: ¿Cuándo llegará el cheque de $1,400 al bolsillo de los californianos?

La versión del paquete de estímulo aprobada reduce la elegibilidad de las personas para recibir el cheque de $1,400. “Lamentablemente muchas personas se van a quedar por fuera, pero ya ve que ahorita, la burocracia a lo que más no se puede. Antes era de $75,000 para abajo y recibía todo el estímulo completo e iba subiendo gradualmente el ingreso y así iba bajando. Pero ahora lo van a dejar de $80,000, el que gane más de eso ya no le va a tocar nada”, dijo el experto en finanzas Carlos Guamán. "También si son casados si pasan de los $160,000 no les va a tocar nada”.