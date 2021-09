Hasta $300 por hijos por la extensión del programa de ayuda alimentaria en California

Si no recibe una tarjeta P-EBT por correo, debe presentar una solicitud en línea antes del 30 de junio de 2020 para obtener los beneficios P-EBT. Los beneficios de P-EBT solo están disponibles mientras las escuelas están cerradas debido al coronavirus (COVID 19). Si no recibió una tarjeta P-EBT por correo y no presentó la solicitud antes del 30 de junio de 2020, no podrá obtener los beneficios P-EBT.