Alertan por brote de salmonela en cebollas que está afectando a más de 30 estados del país

"Los consumidores, restaurantes y minoristas no deben comer, vender o servir cebollas rojas, blancas, amarillas o dulces de Thomson International y si no pueden determinar si su cebolla es de Thomson International Inc., o si su producto alimenticio contiene estas cebollas, no debe comerlo, venderlo o servirlo, y debe tirarlo", dijo en un comunicado Frank Yiannas, Comisionado Adjunto de Política y Respuesta Alimentaria.