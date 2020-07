Alcalde de Los Ángeles desestima memorando de Trump sobre el censo y pide a los inmigrantes que participen

De acuerdo con el catedrático de UCLA, Efrén Pérez, el no contar a la población indocumentada afectaría "de manera negativa no solo a los inmigrantes sino a todo el estado de California. Estamos hablando de una pequeña porción de un estimado más grande que incluye a todos. No es sólo de incluir a inmigrantes, la constitución dice personas sin distinguir si son inmigrantes o no son inmigrantes. Esta conversación de distinguir entre personas es cuestión política, no está basado en lo que dice la constitución".