"Es un enfermo sexual": acusan a dentista en California de abusar a sus pacientes, la mayoría hispanas

El ex empleado, asegura que vio lo que hacía su jefe y lo denunció a la policía, sin embargo, la denuncia no prosperó por falta de evidencia. Al tiempo que aseguró, que muchos pacientes le pidieron ayuda a él, ya que sentenció, que al parecer, los otros empleados del centro dental no se atreven a denunciar las irregularidades, por miedo a represalias.