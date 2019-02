Si bien, la ciudad colombiana de Cúcuta es el centro de acopio más importante, los venezolanos de Los Ángeles también se unieron a la causa y unieron fuerzas y se organizaron en varias manifestaciones en diferentes puntos de Los Ángeles. Además, también hicieron una coleta de insumos médicos y comida no perecedera.

“A pesar de que no estamos en Venezuela, lo sentimos como si estuviéramos allá”, comentó Dessler Jiménez, activista venezolano.

Otro punto de recolección es Coffee for Breakfast . Ellos estarán de 1pm a 4 pm y están ubicados en 11482 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601.

Si no puedes asistir pero quieres colaborar, puedes enviar tus pedidos online directamente a ALL FOR VENEZUELA ubicado en 5628 Bandini Blvd, Bell, CA 90201.