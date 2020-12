"No estoy conforme, yo quiero que se pudran en la cárcel todos esos miserables”: Gloria Guillén tras expulsiones en Fort Hood

“Es lo que no entiendo, por qué ella murió jovencita, le hicieron lo que le quisieron esos miserables”, dijo entre lágrimas Guillén .

A partir de marzo del 2021, cuando desaparezca un soldado, se tendrá que buscar de manera inmediata y no considerarlo como desertor del Ejército.

Aunque Gloria Guillén ve el anuncio omo un paso hacia adelante, asegura que no es suficiente.

“A mi no me convencen con que los bajaron, que los quitaron, yo no estoy conforme, yo quiero que se pudran en la cárcel todos esos miserables”, agregó la mujer.