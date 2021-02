“Tengo a mi niño durmiendo en el suelo”: madre de dos que sufre los estragos de la tormenta invernal en Houston

“No tenemos ni agua, ha sido bien difícil sobre todo para mis hijos, su ropa está toda mojada, no tengo ni para cambiarles la ropa”, continuó la mujer.

“Apenas la semana pasada habíamos comprado la comida y de los días que no hubo luz todo se arruinó”, aseguró la madre.

Lo único que me interesa es una cama para que ellos duerman, yo no quiero nada más, solo que ellos duerman ahí no en el suelo porque el suelo está muy frío.