"Quiero que haya justicia", familiares de hispano asesinado piden imponer cargos al responsable de dispararle

“Quiero que haya justicia y quiero ver, quiero escuchar que me den una explicación bien por qué fue esta muerte de mi hijo” dijo Justina García.

El próximo mes se cumplen tres años de la muerte de Ulises y la familia asegura que hasta el día de hoy no han recibido respuestas por parte de la Oficina de Investigaciones Federales.

“El FBI nunca me contactó a mi. Estos tres años han callado todo, no sé por qué han callado todo, tienen que dar una explicación porque no han matado a un animal, han matado a un ser humano” dijo Ernesto Valladares, hermano de Ulises.