“Por eso me dicen el 'Miracle Man', porque le gané”: Sobreviviente de cáncer de 75 años que vence al coronavirus

HOUSTON, Texas. – Louis Cobarubio, de 75 años, vence al coronavirus y sale del hospital después de estar internado por más de un mes, conectado a un respirador artificial.

“Un día estaba en la pesca y cuando desperté me contaron que me habían puesto en un respirador artificial, mi hija me llevó a urgencias porque no podía respirar”, cuenta el hispano.

Cobarubio padece de diabetes, presión arterial alta, ha sobrevivido a dos tipos diferentes de cáncer y ahora agrega a su lista, el haber vencido al covid-19.

“Cuando estaba debajo de la máquina el doctor le dijo a mis hijos que no iba a despertar otro día, pensaba que no la iba a hacer, mi presión y mi pulso estaban bajos”, indicó.

Cobarubio señala que pudo salir adelante gracias al apoyo de sus ocho hijos, sus 10 nietos, 23 bisnietos y toda la gente que se unió para orar por él.

“Todos los días a las 7:00 pm, hacían oraciones para mi, cada día más gente se unía para rezar por mi, tenía casi la mitad del mundo”.

El hombre cuenta que estuvo inconsciente por varias semanas, cuando despertó no podía creer que tenía covid-19.

“Estuve en el hospital siete semanas, cuando desperté yo no sabía que estaba bien débil, no tenía fuerza en las piernas, no podía hablar bien porque tenía el tubo metido en la boca y hasta este día ese tubo me estorba mucho”, continúa.

Después de someterse a dos exámenes de coronavirus y arrojar resultados negativos el hombre originario de San Angelo, en West, Texas, fue dado de alta y regresó a casa, asegura que se siente bien y ha recuperado la fuerza en las piernas.

"Me hicieron FaceTime, me ponían el teléfono en el oido para poder oir las oraciones, eso fue lo que me hizo que volviera, me vieron que me cai hasta mero abajo, pero me levanté, por eso me dicen el 'Miracle Man' porque le gané al coronavirus", agregó.

Louis está en casa de su hija, pero mantiene las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación de la enfermedad y se mantienen en cuarentena.

“No es el momento de hacer pachangas, cuídense, guarden distancia, cúbranse la boca, no saben quien les puede pasar la enfermedad, hay que tener mucho cuidado hasta con la familia”, concluyó Cobarubio.

Enlaces de organizaciones que ofrecen ayuda a la comunidad:

Para residentes que no tiene acceso a seguro de salud el número telefónico para solicitar informacion es: 713-634-1110 de 9:00 am a 7:00 pm, los 7 días de la semana. United Way Help Línea – 211.

Departamento de Salud de Houston

Departamento de Salud del condado Harris

Te puede interesar: