“Quería que los doctores ya me dejaran volar al cielo”: El relato de una niña que vence al coronavirus

HOUSTON, Texas. – Gigi Morél, de 14 años, que fue diagnosticada con coronavirus, estuvo internada más de un mes en el Hospital de Niños de Houston.

Morél dijo a Univision 45 que está muy agradecida con Dios, los doctores, su familia y toda la gente que la apoyo durante el tiempo que estuvo en el hospital.

“Estoy muy agradecida con Dios, él me tuvo en una posición por un tiempo, pero ya salí, ya vencí el covid-19, estoy coronavirus ‘free’, me puso muchas, pero muchas pruebas, puso mi fe a prueba”, asegura Gigi.

Morél padece de una enfermedad que afecta su sistema inmune desde muy pequeña, lo que provocó que surgieran complicaciones serias al resultar contagiada con el covid-19.

Greysi Gómez, su madre estuvo en el hospital con ella desde el principio y a causa de la pandemia, no pudo salir para atender a su bebé que se había quedado en casa.

Morél narra que vivió momentos muy difíciles y que estuvo a punto de abandonar laluchar.

“Yo llegué a decirle a mi mami que por favor le dijera a los doctores que ya no trataran, quería que los doctores ya me dejaran volar al cielo, pero no, ellos estuvieron ahí tratándome”, continuó Gigi.

La estancia de Morél en el hospital se prolongó por más tiempo del que ella esperaba, pero dentro de la institución también contó con apoyo.

“Si me puse un poco deprimida, pero se me fue con el tiempo, pude hacer amistades, en especial Emily que me dio ánimos”, agregó.

El lunes 27 de julio, después de ser sometida a exámenes de detección de coronavirus, los resultados finalmente fueron negativos, Gigi fue dada de alta.

La madre de Gigi asegura que ya habían pasado por una situación similar en el 2014.

“Ella quedó en coma por dos semanas y ya solamente le daban el 15% de vida, yo tomé este caso como un escalón mas arriba, soy una mujer de fe, no pierdo nunca la fe, si Dios me devolvió a mi hija la primera vez, cómo no me la va a devolver nuevamente”, indicó la madre.

“Estoy en casita en mi camita, ha venido gente y me ha dejado muchas cosas, estoy muy feliz con mi hermanito, sí tienen que llorar, lloren, no es malo llorar, yo lloré mucho, hasta creo que me quede sin lágrimas y nunca pierdan la fe”, concluyó.

Enlaces de organizaciones que ofrecen ayuda a la comunidad:





Departamento de Salud de Houston

Departamento de Salud del condado Harris

Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC)

Página de Información de Sugar Land.

Greater Houston Partnership

Para reportar casos de violencia doméstica

Centros de Distribución de comida del Departamento de Parques y Recreaciones

Te puede interesar:

“Me quería despedir de ellos”: dos hermanos pierden a sus padres a causa del coronavirus en Houston Cargando galería