Niña autista crea su propio negocio de jabones en Houston

Desde los 11 años, Sophie abandonó las aulas y su madre se avocó a la tarea de darle clases en casa, lo que asegura, no fue fácil.

“Se volvió muy agresiva y era casi imposible controlarla, opté por no salir porque la gente no comprendía su situación, pero Dios es muy grande y nunca te manda algo que no puedes soportar”, continúo Miniel.