Limitados por el idioma e ignorados por el sistema: Investigación revela fallas en tribunales del área de Houston

Con solo dos años viviendo en Estados Unidos, Zendi debió enfrentarse a un sistema en el que no se habla su idioma. Por su pobre dominio del inglés, solicitó a la jueza encargada de su caso en un juzgado de familia del condado Fort Bend, en Texas, que le asignara un intérprete. Pero su petición fue negada.

“Me dijeron en la misma audiencia de la corte que allí no se le daba interprete a absolutamente a nadie; solo que fuera una persona indigente”, recuerda.

El Departamento de Justicia interviene

Un año más tarde, otro juez de la corte criminal del mismo condado argumentó erróneamente que basado en el Código de Gobierno de Texas, el juzgado no estaba obligado a asignar un intérprete a un acusado que solo hablaba español, en un caso de violencia intrafamiliar, “porque el condado tenía menos de 50,000 habitantes”.

“Si el acusado o el demandante no tiene un dominio completo del idioma, entonces hay un acceso limitado a la justicia… No hay justicia en absoluto”, sentencia el abogado Thai Nguyen de la organización sin ánimo de lucro Lone Star Legal Aid que en el pasado ha ayudado a las personas de bajos recursos económicos a conseguir la asistencia de un intérprete cuando se le es negado por un juez.

Los jueces administradores del tribunal de distrito y del tribunal de justicia del condado Fort Bend no respondieron a la solicitud de entrevista de Noticias 45 Investigasobre la pesquisa federal que todavía continúa.