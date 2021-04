"Mátenme con él, no me dejen viva por favor": madre llora la muerte de su hijo en incidente con oficial

"Mátenme también con él"



Los abogados dicen que esta no era la primera llamada solicitando ayuda por una crisis mental por parte de la familia. En previas ocasiones, dicen que sí se les brindó el apoyo de la unidad de crisis. “Cuando llegué y lo vi tirado, les hablaba a los policías y me les fui encima y les dije mátenme, mátenme ahí también con él, no me dejen viva por favor” dijo María García entre lágrimas, madre de Marcelo.